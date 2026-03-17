Officina Stellare, contratto da 1,84 milioni di euro con Istituto di Scienze Fotoniche Spagnolo

(Teleborsa) - Officina Stellare , società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha sottoscritto un nuovo contratto con l'Istituto di Scienze Fotoniche Spagnolo (ICFO) per la progettazione e la realizzazione di una stazione ottica di terra (Optical Ground Station, OGS) trasportabile destinata a applicazioni Lasercom e distribuzione di chiavi quantistiche (QKD) satellitare. Il progetto, del valore complessivo di circa 1,84 milioni di euro, interamente di competenza di Officina Stellare, ha una durata prevista di 12 mesi, con consegna della stazione in soli 6 mesi.



L'iniziativa è stata selezionata nell'ambito di una procedura competitiva finanziata dal programma "National Hub of Excellence in Quantum Communications", promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sostenuto dall'Unione Europea tramite i fondi NextGenerationEU e PRTR.



"L'assegnazione di questo commessa in Spagna conferma il posizionamento di Officina Stellare come player di riferimento europeo nella fornitura di soluzioni all'avanguardia per stazioni ottiche di terra, sia fisse che mobili - afferma Pierpaolo Pergola, Direttore Commerciale del Gruppo Officina Stellare - L'infrastruttura sarà dotata di specifiche tecniche elevate, progettata per essere compatibile con tutte le applicazioni di comunicazione laser e quantistica, avvalorando la forza di Officina Stellare nel realizzare stazioni chiavi in mano, complete, in tempi estremamente rapidi. Il nostro obiettivo è implementare l'offerta per diventare sempre più competitivi nella strumentazione destinata alle comunicazioni quantistiche terra-spazio ad altissima velocità e sicure".

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