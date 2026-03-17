Parigi: nuovo spunto rialzista per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi francese , con una variazione percentuale dell'1,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Veolia Environnement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' utility francese rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Veolia Environnement evidenzia un declino dei corsi verso area 32,99 Euro con prima area di resistenza vista a 33,64. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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