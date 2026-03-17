Piazza Affari: calo per De' Longhi

(Teleborsa) - Retrocede la big degli elettrodomestici , con un ribasso del 3,34%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di De' Longhi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di elettrodomestici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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