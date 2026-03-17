Piazza Affari: performance negativa per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda aerospaziale italiana , che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Avio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```