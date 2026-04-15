Piazza Affari: balza in avanti Maire
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita del 2,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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