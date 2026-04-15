Piazza Affari: balza in avanti Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che lievita del 2,99%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, l' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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