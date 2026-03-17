Piazza Affari: sell-off per Danieli

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale friulana , che mostra un -3,81%.



La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di impianti siderurgici , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 54,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 56,97. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 54,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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