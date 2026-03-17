Piazza Affari: sell-off per Danieli
(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale friulana, che mostra un -3,81%.
La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di impianti siderurgici, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 54,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 56,97. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 54,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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