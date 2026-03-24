Cairo Communication, l'utile 2025 scende a 39,7 milioni. Dividendo di 0,18 euro

(Teleborsa) - Cairo Communication , società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha comunicato che nel 2025 ha conseguito ricavi consolidati lordi pari a 1.124,8 milioni di euro (1.158,3 milioni nel 2024), EBITDA pari a 182,5 milioni di euro (186,6 milioni nel 2024), EBIT pari a 96,2 milioni di euro (102,6 milioni nel 2024) e risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a 39,7 milioni di euro (45,2 milioni).



La posizione finanziaria netta è pari a 12,5 milioni di euro (21,5 al 31 dicembre 2024)dopo avere sostenuto esborsi per 41,3 milioni per l’offerta pubblica di acquisto azioni proprie e per 14,5 milioni per dividendi.



A fine dicembre le testate del Gruppo RCS raggiungono una customer base digitale attiva di circa 1,3 milioni di abbonamenti: 754 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 267 mila per Gazzetta, 181 mila per El Mundo e 131 mila per Expansion.



La7 ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 4,2% sul totale giorno e il 5,7% in prime time, in crescita rispettivamente del 7% e del 4% nel confronto con il 2024 ed è stata la terza rete per ascolti nella fascia 20:00/22:30, con uno share del 6%, in crescita del 4%.A partire dal 1 ottobre è stato lanciato il nuovo canale La7 Cinema, che nel trimestre ottobre - dicembre ha già registrato ascolti dello 0,6% sul totale giorno e dello 0,8% nella fascia serale 21:30/23:30 in forte crescita rispetto al precedente canale La7d. I buoni risultati di ascolto sono confermati anche nel bimestre gennaio-febbraio 2026, quandoLa7 è stata la terza rete più vista sia in prime time (20:30-22:30) che nella fascia oraria20:00/22:30 e La 7 Cinema ha continuato a crescere anno su anno.



Veo7, il nuovo canale televisivo lanciato da RCS in Spagna, nel trimestre ottobre–dicembre ha già conseguito uno share medio dello 0,83% sul totale giorno e dello 0,84%in prime time, risultati confermati anche nel bimestre gennaio-febbraio 2026 con unoshare medio dello 0,87% sul totale giorno e dello 0,9% in prime time.



Il settore editoriale periodici Cairo Editore ha conseguito un EBITDA di 12,1 milioni di euro, in crescita rispetto al 2024 (11,1 milioni).



I Gruppo ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nel 2026 margini (EBITDA) fortemente positivi, sostanzialmente in linea con quelli realizzati nel 2025 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.



Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,18 euro per azione al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola (cedola numero 18) il 25 maggio 2026 e valuta 27 maggio 2026 (record date il 26 maggio 2026).

Condividi

```