Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 159,487. Primo supporto visto a 158,714. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 158,457.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)