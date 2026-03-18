Milano 12:19
45.385 +1,11%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:19
10.446 +0,41%
Francoforte 12:19
23.949 +0,92%

Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente
Indice FTSE-100 invariato a quota 10.403,9 dopo l'apertura.
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