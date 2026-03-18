Milano 17-mar
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Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Londra 17-mar
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Francoforte 17-mar
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Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,51% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.033,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,51% alle 04:48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,51% alle 04:48, scambiando a 4.033,62 punti.
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