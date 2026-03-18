Crisi idrica, ecco quanto costa ogni anno

perdite economiche, infrastrutture da rafforzare e scarsa consapevolezza dei consumi: il Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua di TEHA accende i riflettori sull’emergenza acqua

(Teleborsa) - La crisi idrica, sommando siccità, alluvioni e mancato riciclo, presenta il conto agli italiani: oggi costa annualmente 227 euro pro capite, il doppio della media europea (112 euro per abitante), una cifra pari a 13,4 miliardi di euro, come se l’economia del nostro Paese si fermasse per due giorni e mezzo ogni anno. E' quanto emerge dal Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua di TEHA, giunto alla settima edizione, che fotografa un’Italia sempre più esposta allo stress idrico che comporta avere troppo poco o troppa acqua nei momenti sbagliati, difficoltà nella raccolta o nella gestione.



Nel 2022 era stato raggiunto il picco dei danni provocati dalla crisi idrica: 284 euro per abitante in un solo anno pari a 16,7 miliardi in totale. Un costo pro-capite maggiore è stato rilevato solo in Spagna (256 euro per abitante) e in Slovenia che raggiunge livelli oltre i 1.600 euro ad abitante. Una situazione destinata ad aggravarsi visto quanto descritto nell’ultimo Rapporto delle Nazioni Unite (Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era) che ha sancito nel 2026 l’inizio dell’era della “bancarotta idrica globale”: un numero sufficiente di sistemi critici ha superato il punto in cui potevano essere ripristinati ai livelli precedenti e l’oltrepassare questa soglia altererà radicalmente il rischio idrico nel pianeta, provocando effetti a cascata nelle varie comunità.







La crisi dell’acqua, che nel 2025 in Italia ha visto oltre 1.100 episodi di precipitazioni intense e 139 allagamenti urbani (nei primi anni duemila si contavano 45 precipitazioni intense e 3 allagamenti urbani l’anno) genera impatti consistenti sul sistema produttivo a cominciare dall’agricoltura. Nell’ultimo decennio la produzione agricola italiana si è ridotta del 7,8%, con picchi nelle coltivazioni più idrovore. Nel solo 2024 i danni legati ai cambiamenti climatici per l’agricoltura hanno raggiunto 8,5 miliardi di euro.



Secondo l’analisi TEHA, lungo tutta la sua filiera, l’acqua coinvolge quasi 2 milioni di imprese. Il ciclo idrico esteso, che comprende gestione, provider tecnologici, e consorzi di bonifica, ha generato nel 2024 11,2 miliardi di euro di valore aggiunto, che salgono a 31 miliardi considerando l’indiretto e l’indotto. “L’acqua è un input produttivo primario per agricoltura, industria, energia e data center, e abilita complessivamente 384 miliardi di euro di valore aggiunto: senza questa risorsa, il 20% del PIL italiano non potrebbe essere generato. - dichiara Valerio De Molli, CEO e managing partner di TEHA Group – “Una gestione emergenziale del settore ne mette a rischio la competitività. Per sostenere la crescita del Paese e del settore è indispensabile una pianificazione strategica di lungo periodo, capace di sviluppare un settore idrico resiliente e sostenibile. Servono una visione più ambiziosa e integrata, accelerare gli investimenti, modernizzare le infrastrutture, mobilitare capitali pubblici e privati, spingere su innovazione e digitalizzazione e diffondere una nuova cultura dell’acqua lungo l’intera filiera.”





“In questo scenario – ha spiegato Benedetta Brioschi, partner TEHA, intervenendo a Roma alla presentazione del 7° Libro Bianco “Valore Acqua” - il nodo degli investimenti diventa decisivo. La tariffa del servizio idrico in Italia, principale fonte di finanziamento degli investimenti futuri, pur cresciuta fino a 2,5 euro al metro cubo nel 2024, resta tra le più basse d’Europa: il 30% sotto la media UE e pari a un quinto di quella della Danimarca”. Secondo i gestori del Servizio idrico integrato rappresentati dalla Community la tariffa non sarà sufficiente da sola a sostenere il fabbisogno del settore in particolare con la conclusione del PNRR: il capitale privato dal 2027 potrebbe coprire il 18% degli investimenti complessivi, con un incremento degli investimenti che potrebbero arrivare fino a 98 euro pro capite rispetto agli 83 previsti dal 2027 senza l’apporto del PNRR.





Il 96% dei cittadini non è in grado di quantificare i propri consumi idrici e tende a sottostimarli, nonostante quasi tutti dichiarino di adottare comportamenti per ridurli. Un limite culturale che appare ancora più rilevante se si considera che, con un’impronta idrica pari a 130 miliardi di metri cubi l’anno, l’Italia è il Paese più idrovoro d’Europa. Al secondo posto la Germania con 120 miliardi di metri cubi e la Francia al terzo con 110 miliardi.



(Foto: Karolina Grabowska)

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