De Nora, CdA approva bilancio 2025 e dividendo 0,103 euro per azione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora
, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e ha proposto la distribuzione di un dividendo
pari a euro 0,103 per azione.
I ricavi
al 31 dicembre 2025 sono pari a euro 875 milioni, in linea con la guidance prevista per l’esercizio, ed in aumento dell’1,4% rispetto al dato 2024. L’EBITDA Adjusted
al 31 dicembre 2025 è risultato pari a euro 171,8 milioni, in crescita del 9,1% su base
annua, con una marginalità sui ricavi pari al 19,6% (18,2% nel 2024), al di sopra della guidance prevista per l’esercizio. L’EBIT Adjusted
è risultato pari a euro 136,3 milioni, in crescita del 10,7% rispetto ai 123,2 milioni riportati nel 2024.
L’Utile Netto Adjusted
al 31 dicembre 2025 è pari a euro 89,5 milioni, rispetto a euro 88,8 milioni nel 2024. Includendo gli oneri e proventi non ricorrenti, l’Utile Netto risulta pari a euro 82,7 milioni rispetto a euro 83,3 milioni nel 2024. Il backlog
al 31 dicembre 2025 è pari a euro 450,3 milioni rispetto a euro 558,0 milioni al 31 dicembre 2024. L’evoluzione del dato, spiega la società nella nota, riflette una crescita pari al 23% del backlog relativo al segmento Water Technologies che è risultato pari a euro 180 milioni, compensata da una flessione del segmento Energy Transition (pari a euro 19,3 milioni rispetto a 120,3 milioni nel 2024) e del segmento Electrode Technologies (pari a euro 251,0 milioni rispetto a 291,4 milioni nel 2024).
La Posizione Finanziaria Netta
al 31 dicembre 2025 mostra disponibilità nette per euro 86,7 milioni, in crescita del 29% rispetto al dato al 31 dicembre 2024 (euro 67,1 milioni), grazie ad una eccellente generazione di cassa operativa pari a euro 116,6 milioni che, oltre a finanziare gli investimenti dell’esercizio (pari circa a euro 76,0 milioni), ha coperto la distribuzione di dividendi per euro 20,7 milioni
Per il 2026 De Nora conferma la guidance
comunicata in occasione dei risultati preliminari
diffusi il 24 febbraio scorso, prevedendo ricavi nel range 750 – 850 milioni di euro. Gli investimenti previsti ammontano a circa euro 80 milioni, inclusivi di circa euro 40 milioni relativi al completamento della Gigafactory in Italia, in linea con l’ammontare complessivo originariamente pianificato.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2026, per deliberare, fra l’altro, l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2025, e la proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo, l’approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Industrie De Nora
, ha commentato: "Il 2025 è stato un altro anno di crescita
per De Nora: abbiamo conseguito risultati solidi, superato gli obiettivi
di marginalità operativa e mantenuto una struttura finanziaria robusta, a conferma della resilienza del nostro modello industriale anche in un contesto geopolitico particolarmente complesso. Tale performance assume un rilievo ancora maggiore alla luce della recente evoluzione dello scenario energetico e geopolitico, in particolare in Medio Oriente, dove la sicurezza delle nostre persone rimane la nostra priorità e dove, ad oggi, non si registrano impatti significativi sulle attività. Nel corso dell’anno, oltre al continuo sviluppo dei core business e al completamento di due progetti flagship globali nell’idrogeno verde, siamo entrati in due nuovi mercati: il trattamento dei PFAS nel segmento Water Technologies e la raffinazione elettrochimica del litio nel segmento Energy Transition, aprendo un nuovo stream di crescita legato alla circolarità. Guardando avanti, ci prepariamo ad affrontare un anno impegnativo, caratterizzato da nuove e complesse sfide
. Lo facciamo con fiducia: il lavoro portato avanti negli ultimi anni ci ha dotati della struttura, delle competenze e della determinazione necessarie per gestire con disciplina fasi di incertezza e volatilità. In una prospettiva più ampia, la nostra strategia di medio-lungo periodo offre una direzione chiara: rafforzare la leadership nei core business, aprire nuovi mercati attraverso l’elettrochimica e le tecnologie per il trattamento dell’acqua, e sostenere la crescita sia in modo organico sia tramite selezionate opportunità di sviluppo per linee esterne. Queste priorità guideranno le nostre azioni nei prossimi mesi e accompagneranno il percorso di costruzione di una De Nora sempre più solida e resiliente
".