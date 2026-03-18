Francoforte: mette il turbo ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Brilla il produttore di acciaio , che passa di mano con un aumento del 4,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della società tedesca specializzata nell'acciaio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,253 Euro. Prima resistenza a 8,533. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,067.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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