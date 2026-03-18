Francoforte: positiva la giornata per Auto1

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Auto1 , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto1 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Auto1 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,71 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,15, mentre il primo supporto è stimato a 17,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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