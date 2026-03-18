Francoforte: risultato positivo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Avanza Knorr-Bremse, che guadagna bene, con una variazione del 2,66%.
La tendenza ad una settimana di Knorr-Bremse è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Knorr-Bremse mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 100,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 103. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 99,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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