Elica in perdita per 9,9 milioni di euro nel 2025. Ricavi a +1,9%

(Teleborsa) - Elica , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 460,6 milioni di euro, in crescita del +1,9% vs FY 2024, grazie soprattutto alla crescita delle vendite a marchio in Europa e ai nuovi progetti OEM nel mercato nordamericano. Nel quarto trimestre è continuato il trend di crescita avviato a inizio anno, con ricavi pari a 111,1 milioni di euro nel 4Q 2025, in lieve crescita (+0,5%) rispetto allo stesso periodo del 2024.



L'EBITDA Normalizzato è stato pari a 27,7 milioni di euro (31,4 milioni di euro nel FY 2024), con un margine sui ricavi del 6,0% (6,9% nel FY 2024). La contrazione riflette un contesto ancora caratterizzato da una forte pressione promozionale e da un price-mix negativo. A incidere sulla marginalità trimestrale sono stati anche gli investimenti connessi alla trasformazione della Cooking Division e alla piena esecuzione delle attività a supporto del brand e della distribuzione.



Gli elementi di natura finanziaria sono pari a -8,8 milioni di euro (2,9 milioni di euro nel FY 2024). Gli oneri finanziari si confermano in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, tra gli elementi di natura finanziaria sono compresi anche gli oneri connessi all'accordo con l'Agenzia delle Entrate sul credito R&S 2015-2016 per un valore di 0,2 milioni di euro ed una svalutazione della partecipazione "India" per 0,8 milioni di euro (principalmente legati alla svalutazione della valuta locale), contrariamente al 2024 dove l'India aveva contribuito positivamente per circa 10 milioni di euro.



Il Risultato Netto è stato pari a -8,3 milioni di euro, rispetto a 9,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024, con impatto negativo nell'anno corrente di circa 2 milioni di euro per la trasformazione della Cina in hub sourcing strategico, di 1,5 milioni di euro per la chiusura accordo Agenzia delle Entrate credito R&S 2015-2016 e impatto svalutazione partecipazione "India". Il Risultato Netto di Pertinenza del Gruppo è stato pari a -9,9 milioni di euro, rispetto a 7,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024.



La Posizione Finanziaria Netta normalizzata è negativa per 52,2 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -16,1 milioni di euro).



La società si aspetta nel 2026 un progressivo miglioramento della bottom-line, mantenendo una Posizione Finanziaria Netta solida.

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