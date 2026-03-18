Pattern passa in perdita per 2,3 milioni di euro nel 2025. Cedola straordinaria di 0,035 euro

(Teleborsa) - Pattern , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 115,4 milioni di euro, rispetto a 125,8 milioni al 31 dicembre 2024. La contrazione dei volumi ha riguardato tutti i settori ed è stata principalmente concentrata nella prima parte dell'anno, in un contesto di mercato particolarmente debole per il settore del lusso.



L'EBITDA si attesta a 5,9 milioni di euro, rispetto a 13 milioni al 31 dicembre 2024. L'EBITDA Margin è pari al 5% rispetto al 10,2% al 31 dicembre 2024. La riduzione della redditività è principalmente legata alla contrazione dei volumi, che ha aumentato l'incidenza dei costi fissi nonostante il proseguimento dell'azione di ristrutturazione di Dyloan Bond Factory, la riduzione dei siti produttivi nella pelletteria e le azioni di risparmio adottate in tutto il Gruppo.



L'EBIT è risultato negativo per 1,9 milioni di euro, rispetto a positivi 3,5 milioni al 31 dicembre 2024. Il dato riflette la riduzione dell'EBITDA, nonostante una diminuzione della voce ammortamenti e svalutazioni da 9,5 milioni a 7,8 milioni. Il saldo della gestione finanziaria risulta positivo per 409 mila euro, rispetto a un saldo negativo registrato nel 2024 di 179 mila, grazie a proventi finanziari pari a € 1,5 milioni, che includono la sopravvenienza maturata a seguito dell'estinzione anticipata del debito verso Camer a seguito dell'acquisto della partecipazione dell'8% di Società Manifattura Tessile.



Il risultato di esercizio è negativo per 2,3 milioni di euro, rispetto a positivi 0,4 milioni al 31 dicembre 2024 e la quota di competenza del Gruppo è pari a negativi 3 milioni rispetto a negativo 1 milioni al 31 dicembre 2024. Il risultato di esercizio adjusted di Gruppo - rettificato per gli ammortamenti degli avviamenti e del provento finanziario - è stato pari a negativi 1,6 milioni.



La posizione finanziaria netta è negativa (debito) per 19,8 milioni di euro, rispetto a negativa per 14,4 milioni al 31 dicembre 2024 principalmente riconducibile all'elevato livello dei capex. Si evidenzia, invece, a conferma della forte capacità del Gruppo di generare cassa, un miglioramento rispetto al dato al 30 settembre 2025 (negativa per 22,8 milioni).



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 0,035 euro per ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 525.534,66 euro. La data stacco cedola è prevista per il 18 maggio 2026, record-date il 19 maggio 2026 e messa in pagamento il 20 maggio 2026.



"Nonostante i continui cambiamenti geopolitici, confermiamo la solidità del Gruppo Pattern che, grazie ad un assetto finanziario molto equilibrato con una visione di lungo periodo e un razionale utilizzo della leva (debito), guarda con fiducia al proprio futuro", ha commentato Luca Sburlati, CEO di Pattern, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, Fondatori e Azionisti di Maggioranza di Pattern.



"Per questo motivo sono stati portati a termine nel 2025 i cospicui investimenti dedicati alla costruzione di asset infrastrutturali, nonché al recente acquisto delle minorities, in particolare nel settore maglieria - hanno aggiunto - Inoltre, la decisione di proporre la distribuzione di un dividendo straordinario, seppur di importo contenuto, si inquadra in questa visione positiva, in cui si vuole tornare a remunerare gli azionisti".



Il 2026 sembra essere un anno in cui probabilmente vi sarà una stabilizzazione di un mercato comunque strutturalmente più piccolo, ma si immagina che sia stato raggiunto il plateau più basso. Questo senza poter ancora interpretare quanto recentemente accaduto ed è in corso nel Golfo Persico.

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