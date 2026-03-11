BasicNet aumenta pay-out nonostante esercizio 2025 chiuso in perdita

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di BasicNet
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha approvato il bilancio 2025
, confermando i risultati preliminari
presentati il 12 febbraio scorso: fatturato
consolidato pari a 415,8 milioni di euro (+1,6%) ed EBITDA pro-forma
pari a 54,1 milioni (61,1 milioni nel 2024).
La società ha inoltre annunciato che l'EBT pro-forma
è stato pari a 30,5 milioni di euro e si confronta con i 36,7 milioni dell'esercizio precedente. L'EBT reported
, pari a 0,7 milioni di euro, sconta ulteriori oneri non ricorrenti legati alla gestione delle partecipazioni per 3 milioni di euro e il risultato della gestione finanziaria della neoacquisita Woolrich.
Il risultato netto pro-forma
si attesta a 20 milioni, diminuendo del 20,7% rispetto ai 25,3 milioni dello scorso esercizio. Al netto delle imposte sul reddito, il risultato del Gruppo reported evidenzia una perdita
pari a 7,7 milioni di euro (rispetto all'utile di 25,3 milioni dell'anno prima).
La posizione finanziaria netta verso banche
è pari a -74,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -90,8 milioni al 31 dicembre 2024, per effetto principalmente della vendita della partecipazione in KWay, i cui benefici sono stati in parte assorbiti dall'indebitamento finanziario assunto dal Gruppo a fine dicembre a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni in Woolrich Europe e Sundek; la posizione finanziaria netta, inclusiva dei diritti d'uso, si attesta a -191 milioni (-142 milioni del 31 dicembre 2024). L'incremento è riconducibile all'inclusione del debito rinveniente dai contratti di locazione dei negozi correlati.
Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo
pari a 0,16 euro per ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 7,6 milioni di euro. Il dividendo proposto corrisponde a un pay-out ratio sull'utile netto consolidato pro-forma del 38,2% (29,7% nel 2024). Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2026 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 28 aprile 2026 e stacco cedola (numero 19) il 27 aprile 2026.