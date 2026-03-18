Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che lievita dell'1,89%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco BPM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Banco BPM rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 11,97 Euro, mentre i supporti sono stimati a 11,74. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 12,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```