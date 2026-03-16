Scuola, specializzati TFA ammessi con riserva a concorso PNRR

"Con la, ilchequindi non dipendenti dalla loro volontà, entro dicembre 2025.Nella cautelare si legge testualmente che il bando di concorso ha già calendarizzato una sessione straordinaria riservata ai concorrenti ammessi con riserva sulla base di pronunce giurisdizionali, semplificando così gli adempimenti a carico dell’amministrazione". Lo ha dichiarato"È chiaro che si tratta di un intervento straordinario, legato al fatto che i concorsi PNRR hanno una scadenza entro la quale i concorrenti devono aver conseguito pienamente il titolo di accesso. Tuttavia,Oltre a questo, si ritiene che sia arrivato il momento, i tempi sono maturi, peril decreto legislativo 297 del 1994 è scomparso nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in ad esaurimento", conclude Nonnis.