Satur Passione Casa: Galileo lancia il progetto franchising

(Teleborsa) - Galileo, proprietaria della nota catena Satur Passione Casa, che vanta già 110 punti vendita in Italia, ha dato il via allo sviluppo in franchising del noto marchio per il secondo trimestre 2026.



Il progetto rappresenta una scelta strategica di medio-lungo periodo, orientata a rafforzare la presenza territoriale del marchio, attraverso la condivisione del modello operativo con partner imprenditoriali selezionati. Fra questi Reting, scelto come partner strategico per affiancare il gruppo nella definizione del modello operativo, nella selezione degli affiliati e nella governance della futura rete.



L'iniziativa di Galileo si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da una crescente selettività nelle operazioni di espansione, come conferma la recente scelta di OVS di non procedere con l'acquisizione di Kasanova, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, a beneficio di percorsi strutturati e sotto controllo industriale. In questo quadro, Satur presenta un modello distintivo, fondato sulla governance dell'intera supply chain e sulla capacità di innovare con proposte creative e accessibili, coniugando standard qualitativi e solidità operativa.



"Il franchising per Satur non è una risposta contingente agli eventi di mercato, ma un progetto industriale su cui costruiamo la visione dei prossimi trent'anni", ha dichiarato Felice Turco, CEO di Galileo, spiegando "abbiamo scelto un percorso che valorizzi il brand nel tempo, attraverso la condivisione del nostro modello con partner imprenditoriali selezionati e una crescita coerente con la nostra struttura".



"Il settore sta vivendo una fase di ridefinizione dei modelli di crescita. - ha osservato Enrico Tosco, CEO di Reting - Satur si presenta a questa fase con una struttura solida e una visione chiara: elementi essenziali per costruire una rete franchising sostenibile e capace di creare valore nel lungo periodo".



Il progetto entrerà nella fase operativa nel secondo trimestre dell'anno, con l'avvio delle attività di presentazione del modello e di selezione degli imprenditori interessati. In un contesto di mercato in evoluzione, la scelta di Satur punta a una crescita graduale e industriale, fondata su continuità, controllo e visione strategica.

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