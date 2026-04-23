Piazza Affari: performance negativa per OVS
(Teleborsa) - Sottotono il leader dell'abbigliamento in Italia, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a OVS rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,285 Euro e primo supporto individuato a 5,175. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,395.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```