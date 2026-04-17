OVS continua la corsa, analisti confermano view positiva dopo conti e dividendo

(Teleborsa) - Continua la seduta positiva per OVS
, che conferma la buona impostazione della prima parte della giornata a Piazza Affari, sostenuta dal sentiment favorevole del mercato dopo i risultati record dell’esercizio 2025
e l’annuncio di un dividendo in aumento del 27%, oltre a un avvio del 2026 definito “molto positivo”.
Sul titolo arrivano conferme dagli analisti: Equita
mantiene la raccomandazione "Hold" con target price a 5,00 euro, Mediobanca
indica "Outperform", Banca Akros
conferma "Buy" con prezzo obiettivo a 6,00 euro, mentre Intermonte
si posiziona su "Outperform" con target a 5,30 euro.
Intanto sulla piazza milanese il titolo OVS
passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che il leader dell'abbigliamento in Italia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,76%, rispetto a +4,64% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di medio periodo di OVS
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,309 Euro con primo supporto visto a 4,976. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,798.