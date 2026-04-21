Piazza Affari: risultato positivo per OVS
(Teleborsa) - Bene il leader dell'abbigliamento in Italia, con un rialzo dell'1,89%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di OVS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,457 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,332. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,582.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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