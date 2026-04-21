Piazza Affari: risultato positivo per OVS

(Teleborsa) - Bene il leader dell'abbigliamento in Italia , con un rialzo dell'1,89%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di OVS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,457 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,332. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,582.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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