OVS, Equita alza target price post-call: nessun dossier caldo su M&A al momento

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 5,40 euro per azione (+8%) il target price su OVS , gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Hold" dopo la call di venerdì.



Gli analisti riferiscono che, dall'inizio dell'anno, la performance organica (ex Goldenpoint) è intorno al +6% mentre Goldenpoint sta crescendo a due cifre in un mercato nel complesso resiliente (+3% a febbraio e +1,5% a marzo in valore). I capex sono attesi crescere di circa 10 milioni di euro intorno ai 90 milioni di euro, principalmente dedicati al rinnovo della rete di negozi e nuove aperture, distribuite tra i diversi brand (10 OVS, 10 Upim, 8/10 Shaka, 4/5 Croff, 3 Stefanel, 10 Goldenpoint come negozi diretti oltre a 50+ come negozi in franchising tra i diversi brand).



L'espansione del segmento donna è stato uno dei principali driver di crescita del gruppo in questi anni (+19% 2022-25 vs. +8% del gruppo, con penetrazione salita di 340bps al 35,4%, ancora 20pp sotto la media del mercato italiano) ed è attesa proseguire grazie al successo di brand come Les Copains, B.Angel, Stefanel introdotti in questi anni nell'offerta OVS. Sul fronte dell'M&A, non ci sono dossier caldi al momento e il focus è nell'esecuzione dei diversi progetti strategici in corso.



A valle della call, Equita ha alzato le stime di un 2% a livello di EBITDA e di un 8%/3% a livello di FCF 2026/2027, con una stima di FCF ora a 92 milioni di euro nel FY26 (coerente con l'indicazione del management di attendersi crescita del FCF nel FY25 rispetto ai 90 milioni di euro del FY25 e nonostante una revisione al rialzo di 8 milioni di euro sui capex ora attesi a 90 milioni di euro) e 100 milioni di euro nel FY27. Modesta invece la stima di revisione di EPS per un leggero incremento di D&A e di oneri finanziari dal 2027 (rifinanziamento del bond in scadenza).

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