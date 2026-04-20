OVS, Equita alza target price post-call: nessun dossier caldo su M&A al momento
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 5,40 euro per azione (+8%) il target price su OVS, gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Hold" dopo la call di venerdì.
Gli analisti riferiscono che, dall'inizio dell'anno, la performance organica (ex Goldenpoint) è intorno al +6% mentre Goldenpoint sta crescendo a due cifre in un mercato nel complesso resiliente (+3% a febbraio e +1,5% a marzo in valore). I capex sono attesi crescere di circa 10 milioni di euro intorno ai 90 milioni di euro, principalmente dedicati al rinnovo della rete di negozi e nuove aperture, distribuite tra i diversi brand (10 OVS, 10 Upim, 8/10 Shaka, 4/5 Croff, 3 Stefanel, 10 Goldenpoint come negozi diretti oltre a 50+ come negozi in franchising tra i diversi brand).
L'espansione del segmento donna è stato uno dei principali driver di crescita del gruppo in questi anni (+19% 2022-25 vs. +8% del gruppo, con penetrazione salita di 340bps al 35,4%, ancora 20pp sotto la media del mercato italiano) ed è attesa proseguire grazie al successo di brand come Les Copains, B.Angel, Stefanel introdotti in questi anni nell'offerta OVS. Sul fronte dell'M&A, non ci sono dossier caldi al momento e il focus è nell'esecuzione dei diversi progetti strategici in corso.
A valle della call, Equita ha alzato le stime di un 2% a livello di EBITDA e di un 8%/3% a livello di FCF 2026/2027, con una stima di FCF ora a 92 milioni di euro nel FY26 (coerente con l'indicazione del management di attendersi crescita del FCF nel FY25 rispetto ai 90 milioni di euro del FY25 e nonostante una revisione al rialzo di 8 milioni di euro sui capex ora attesi a 90 milioni di euro) e 100 milioni di euro nel FY27. Modesta invece la stima di revisione di EPS per un leggero incremento di D&A e di oneri finanziari dal 2027 (rifinanziamento del bond in scadenza).
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