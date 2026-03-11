Avolta alza dividendo e annuncia nuovo buyback dopo 2025 chiuso in crescita

Avolta

(Teleborsa) -(precedentemente Dufry, nata dall'integrazione di Autogrill) ha comunicato che ilconsolidato ha raggiunto CHF 13.983 milioni nel 2025, con un fatturato CORE di CHF 13.720 milioni, con una crescita del +5,9% su base CER e del +5,5% su base organica. Nel quarto trimestre, la crescita organica è stata del +5,7%.L'è aumentato del +4,5% a CHF 1.324 milioni (+9,7% su base CER) con un margine EBITDA CORE del 9,7%, +0,3% su base annua. Nonostante il quarto trimestre sia stato tradizionalmente un trimestre di bassa stagione, il margine EBITDA CORE si è attestato al 7,8%. Il continuo rafforzamento della performance operativa, i minori oneri finanziari, la riduzione delle quote di minoranza e un numero ridotto di azioni hanno sostenuto la crescita dell'del +33% su base annua a CHF 3,48 per azione.L'(EFCF) è aumentato del +14,6% su base annua a CHF 487 milioni. L'si attestava a CHF 2.531 milioni al 31 dicembre 2025, con un leverage ratio di 1,96x.Alla luce della solida generazione di cassa e del basso profilo di indebitamento, il board proporrà undi CHF 1,15 per azione, con un incremento del +15% su base annua. Inoltre, ha deliberato di avviare un nuovo programma diper un importo massimo di CHF 225 milioni, a scopo di riduzione del capitale, a conferma della fiducia nelle prospettive aziendali e del continuo impegno a garantire rendimenti interessanti per gli azionisti."Ancora una volta, per il, il 2025 ha dimostrato la capacità di Avolta di raggiungerestrategici, operativi, commerciali e finanziari - ha detto il- Grazie a un'esecuzione coerente e a una solida generazione di cassa, abbiamo continuato a rafforzare la nostra esperienza nella creazione di valore"."Anche in un contesto esterno complesso, incluso il recente conflitto che ha colpito alcune parti della regione del Medio Oriente,mentre continuiamo a realizzare Destination 2027 e oltre", ha aggiunto.Avolta conferma il suodi crescita organica del 5%-7% annuo e si impegna a conseguire un miglioramento del margine CORE EBITDA di +20-40 punti base e una conversione EFCF di +100-150 punti base all'anno. Ai tassi di cambio correnti, si prevede un tasso di conversione del 2026 pari a -5%.