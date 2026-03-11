Avolta alza dividendo e annuncia nuovo buyback dopo 2025 chiuso in crescita

(Teleborsa) - Avolta
(precedentemente Dufry, nata dall'integrazione di Autogrill) ha comunicato che il fatturato
consolidato ha raggiunto CHF 13.983 milioni nel 2025, con un fatturato CORE di CHF 13.720 milioni, con una crescita del +5,9% su base CER e del +5,5% su base organica. Nel quarto trimestre, la crescita organica è stata del +5,7%.
L'EBITDA CORE
è aumentato del +4,5% a CHF 1.324 milioni (+9,7% su base CER) con un margine EBITDA CORE del 9,7%, +0,3% su base annua. Nonostante il quarto trimestre sia stato tradizionalmente un trimestre di bassa stagione, il margine EBITDA CORE si è attestato al 7,8%. Il continuo rafforzamento della performance operativa, i minori oneri finanziari, la riduzione delle quote di minoranza e un numero ridotto di azioni hanno sostenuto la crescita dell'utile per azione base CORE
del +33% su base annua a CHF 3,48 per azione.
L'Equity Free Cash Flow
(EFCF) è aumentato del +14,6% su base annua a CHF 487 milioni. L'indebitamento finanziario netto
si attestava a CHF 2.531 milioni al 31 dicembre 2025, con un leverage ratio di 1,96x.
Alla luce della solida generazione di cassa e del basso profilo di indebitamento, il board proporrà un dividendo
di CHF 1,15 per azione, con un incremento del +15% su base annua. Inoltre, ha deliberato di avviare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie
per un importo massimo di CHF 225 milioni, a scopo di riduzione del capitale, a conferma della fiducia nelle prospettive aziendali e del continuo impegno a garantire rendimenti interessanti per gli azionisti.
"Ancora una volta, per il quarto anno consecutivo
, il 2025 ha dimostrato la capacità di Avolta di raggiungere risultati complessivi superiori ai nostri impegni
strategici, operativi, commerciali e finanziari - ha detto il CEO Xavier Rossinyol
- Grazie a un'esecuzione coerente e a una solida generazione di cassa, abbiamo continuato a rafforzare la nostra esperienza nella creazione di valore".
"Anche in un contesto esterno complesso, incluso il recente conflitto che ha colpito alcune parti della regione del Medio Oriente, la nostra portata, la diversificazione e la chiara direzione strategica ci danno fiducia
mentre continuiamo a realizzare Destination 2027 e oltre", ha aggiunto.
Avolta conferma il suo obiettivo
di crescita organica del 5%-7% annuo e si impegna a conseguire un miglioramento del margine CORE EBITDA di +20-40 punti base e una conversione EFCF di +100-150 punti base all'anno. Ai tassi di cambio correnti, si prevede un tasso di conversione del 2026 pari a -5%.