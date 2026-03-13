Txt E-Solutions brilla all'indomani dei risultati

(Teleborsa) - Brilla TXT E-solutions
che passa di mano con un aumento del 4,55%.
A dare linfa alle azioni contribuiscono i risultati di bilancio
al 31 dicembre 2025 che hanno mostrato ricavi in crescita a doppia cifra (+29,5%), margini in forte aumento e dividendo a 0,35 euro.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TXT E-solutions
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di TXT E-solutions
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30,62 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,27.