Milano 11:20
44.457 0,00%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:20
10.297 -0,07%
Francoforte 11:20
23.518 -0,30%

Txt E-Solutions brilla all'indomani dei risultati

(Teleborsa) - Brilla TXT E-solutions che passa di mano con un aumento del 4,55%.

A dare linfa alle azioni contribuiscono i risultati di bilancio al 31 dicembre 2025 che hanno mostrato ricavi in crescita a doppia cifra (+29,5%), margini in forte aumento e dividendo a 0,35 euro.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TXT E-solutions rispetto all'indice.

Lo status tecnico di breve periodo di TXT E-solutions mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30,62 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,27.
