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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Modesta la performance per l'Hang Seng Index, che ha registrato un marginale guadagno a 26.025,4.

La situazione di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26.212. Supporto visto a quota 25.652,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26.771,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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