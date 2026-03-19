Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

In ribasso l'indice svizzero, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,52% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12.699,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12.896,8. Il peggioramento dello SMI (Swiss Market Index) è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12.634,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)