Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

In ribasso l'indice svizzero, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,52% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12.699,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12.896,8. Il peggioramento dello SMI (Swiss Market Index) è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12.634,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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