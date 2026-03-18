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Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro crolla del 2,19%, scendendo fino a 571,45 punti.
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