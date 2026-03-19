Borsa: Londra, apertura -0,99%

Milano 11:23
43.750 -2,22%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:23
10.106 -1,94%
Francoforte 11:23
22.959 -2,31%

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In breve, Finanza
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