Milano 11:23
43.750 -2,22%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:23
10.106 -1,94%
Francoforte 11:23
22.959 -2,31%

Borsa: Male Milano, in discesa -2,11% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 43.799,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Milano, in discesa -2,11% alle 10:30
Milano perde terreno e riporta un -2,11% alle 10:30, scambiando a 43.799,06 punti.
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