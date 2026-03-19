Milano 16:39
43.642 -2,46%
Nasdaq 16:39
24.197 -0,93%
Dow Jones 16:39
45.807 -0,90%
Londra 16:39
10.039 -2,58%
Francoforte 16:39
22.863 -2,72%

Borsa: Male Milano, in discesa -2,44% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 43.650,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Milano, in discesa -2,44% alle 16:00
Milano perde terreno e riporta un -2,44% alle 16:00, scambiando a 43.650,7 punti.
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