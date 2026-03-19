Cellularline, Intesa taglia target price: generazione di cassa solida nonostante mercato difficile

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 3,9 euro per azione (dai precedenti 4,1 euro) il target price su Cellularline , azienda attiva a livello europeo negli accessori per smartphone e tablet quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 64%.



Gli analisti scrivono che i risultati 2025 sono in linea con le stime, su base rettificata. La società ha effettuato una significativa svalutazione non monetaria legata a un aggiornamento più prudente delle ipotesi di medio termine del gruppo, in un contesto macroeconomico e competitivo più difficile. Allo stesso tempo, i risultati evidenziano anche alcuni importanti fattori compensativi: una redditività solida, la leadership consolidata in Italia, una solida generazione di cassa (superiore alle aspettative) e un profilo di indebitamento significativamente migliorato.



Il management ha dichiarato che le condizioni di mercato nel 2026 dovrebbero rimanere altamente competitive, anche alla luce delle continue tensioni geopolitiche e del potenziale impatto su costi e catene di approvvigionamento. Intesa nota, tuttavia, che il Medio Oriente rappresenta solo circa il 3,8% del fatturato del gruppo, il che suggerisce una limitata esposizione diretta in termini di ricavi. La società sta inoltre affrontando il potenziale rischio di un calo delle vendite di smartphone legato alle pressioni inflazionistiche derivanti dalla carenza di memoria. In risposta, il management sta implementando iniziative commerciali volte ad aumentare la quota di accessori meno direttamente collegati all'acquisto di un nuovo smartphone.

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