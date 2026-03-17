Cellularline: ricavi e utili in calo nel 2025, ma scende anche l'indebitamento. Proposto dividendo misto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline , azienda attiva a livello europeo negli accessori per smartphone e tablet quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025. L'esercizio si è chiuso con ricavi delle vendite pari a 156,6 milioni di euro, segnando una flessione del 4,6% rispetto ai 164,3 milioni del 2024. Nonostante un contesto internazionale reso complesso dalle nuove politiche daziarie degli Stati Uniti, che hanno intensificato la pressione competitiva sul mercato europeo, il Gruppo ha rafforzato la propria leadership in Italia, dove i ricavi sono cresciuti dell'1,7% arrivando a coprire il 50% del fatturato totale.



Sotto il profilo della redditività operativa, l’EBITDA Adjusted si è attestato a 21,1 milioni di euro con un margine del 13,5%, confermando una buona tenuta del core business. Il risultato netto dell'esercizio riporta invece una perdita di 36,3 milioni di euro a causa di una svalutazione non-cash dell’avviamento e di altre attività immobilizzate per 38,9 milioni di euro. Questa operazione contabile riflette una revisione prudenziale delle stime di crescita alla luce dell'evoluzione macroeconomica e competitiva. Al netto di tali svalutazioni e degli oneri non ricorrenti, il risultato netto adjusted è positivo per 7,3 milioni di euro, confermando la solidità della gestione ordinaria.



Un dato di particolare rilievo è il sensibile rafforzamento della struttura finanziaria: l’indebitamento finanziario netto si è ridotto a 12,6 milioni di euro rispetto ai 22 milioni del 2024, portando il leverage ratio a un solido 0,60x.



Grazie a questa stabilità, il Consiglio ha proposto la distribuzione di un dividendo ordinario complessivo di 0,147 euro per azione, corrispondente a un dividend yield del 6,18%. La cedola verrà erogata in modalità mista, prevedendo 0,108 euro in contanti e l'assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di una ogni 61 possedute.



Il CdA ha infine deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti del 30 aprile la richiesta di un nuovo piano di acquisto di azioni proprie fino al 7% del capitale sociale.

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