Sogefi, Intesa abbassa target price: taglio stime a due cifre bilanciato da reazione in Borsa

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 2,9 euro
per azione (da 3,2 euro) il target price
su Sogefi
, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR
), confermando la raccomandazione
"Neutral
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che, pur avendo registrato
ricavi sostanzialmente in linea con le previsioni, i risultati di Sogefi nel quarto trimestre sono stati inferiori alle loro ipotesi e al consensus a livello operativo e di utile netto, principalmente a causa di ristrutturazioni contabilizzate superiori alle attese
a seguito delle recenti ottimizzazioni del footprint produttivo del gruppo.
Probabilmente in vista dell'impatto di cassa sull'esercizio 2026 derivante dalle ristrutturazioni effettuate lo scorso anno e di uno scenario di mercato difficile, la società ha deciso di non distribuire alcun dividendo, in contrasto con le loro aspettative e quelle del mercato. "La mancanza di dividendi è stata in qualche modo deludente
", viene sottolineato.
"Apprezziamo l'operato dell'azienda nel rilancio della divisione Sospensioni e nell'ottimizzazione del footprint produttivo, che le ha consentito di preservare la redditività rettificata - si legge nella ricerca - Tuttavia, le indicazioni dell'azienda sono state ben al di sotto del consensus che indicava una crescita del fatturato e le nostre stime iniziali si attestavano su una contrazione del fatturato di appena l'1,5%. Stimiamo ora un fatturato per l'esercizio 2026 a 950 milioni di euro, in calo del 3,5% su base annua, o del -2% al netto dei cambi. Dal punto di vista operativo, abbiamo ridotto i nostri dati EBIT rettificati di quasi il 12% e abbiamo rivisto il nostro EPS rettificato del 17,6%. Riteniamo che i tagli nelle nostre stime e in quelle del consensus siano più che compensati dalla forte reazione negativa delle azioni
di oggi".