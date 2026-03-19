Circle Group, progetto da 300.000 euro per la digitalizzazione di un nodo intermodale nel Nord Italia

(Teleborsa) - CIRCLE Group , tramite la controllata eXyond, ha presentato un progetto avanzato di automazione e digitalizzazione per i varchi di un nodo intermodale del Nord Italia. L’operazione, dal valore superiore a 300.000 euro, mira all'implementazione di sistemi di Gate Automation e Gate Operating System (GOS) per monitorare h24 i flussi di merce in esportazione e transito.



La soluzione tecnologica prevede il rilevamento automatico di targhe e codici intermodali, oltre all'interoperabilità con gli standard nazionali eFTI ed e-CMR. L'intervento iniziale coprirà due corsie, garantendo la tracciabilità totale dei mezzi e l'integrazione con i sistemi gestionali del terminal tramite API. Con una tempistica di realizzazione stimata in 6 mesi, il progetto abilita la transizione verso una lettera di vettura elettronica, ottimizzando i tempi operativi e la sicurezza del nodo logistico.



"Il progetto rappresenta un’ulteriore applicazione concreta delle competenze del Gruppo nell’ambito della digitalizzazione ed automazione dei nodi logistici intermodali. L’integrazione tra automazione dei varchi, raccolta intelligente dei dati di transito e interoperabilità con eFTI ed e-CMR consente di supportare l’evoluzione verso processi più efficienti, tracciabili e digitali, in linea con le direttrici europee e nazionali di innovazione della catena logistica", ha dichiarato Luca Abatello, CEO di Circle Group.

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