Francoforte: peggiora ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di acciaio , che esibisce una perdita secca del 5,30% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,078 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,31, mentre il primo supporto è stimato a 7,846.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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