Francoforte: prevalgono le vendite su Siemens Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano in perdita del 4,83%.
L'andamento di Siemens Energy nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Siemens Energy ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 146,4 Euro. Supporto a 143,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 148,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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