Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in flessione del 2,94% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Acerinox è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11,82 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 11,95. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 12,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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