Parigi: giornata depressa per Bouygues

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che presenta una flessione del 2,07%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bouygues rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Bouygues è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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