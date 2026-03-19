Piazza Affari: profondo rosso per Maire
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Maire rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12,86 Euro, mentre i supporti sono stimati a 12,33. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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