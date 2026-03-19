Piazza Affari: profondo rosso per Maire

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Maire rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12,86 Euro, mentre i supporti sono stimati a 12,33. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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