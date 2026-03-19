Piazza Affari: rosso per A2A

(Teleborsa) - Rosso per l' utility lombarda , che sta segnando un calo del 2,84%.



Il trend di A2A mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo studio dell' azienda di servizi di pubblica utilità presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 2,31 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 2,366. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 2,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```