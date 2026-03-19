Portogallo vara scudo anti-caro energia: tetto ai prezzi in caso di choc

(Teleborsa) - Il governo portoghese ha approvato un disegno di legge che consentirà di imporre temporaneamente un tetto ai prezzi dell’elettricità per famiglie e imprese, qualora si verificasse una crisi energetica. L’esecutivo ha precisato che, allo stato attuale, i prezzi del mercato iberico MIBEL restano ben al di sotto della soglia che farebbe scattare il meccanismo.



La misura arriva in un contesto globale di crescente preoccupazione per l’aumento dei costi energetici legati alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Tuttavia, l’elevata produzione rinnovabile del Portogallo - pari al 79% nei primi due mesi dell'anno - dovrebbe attenuare gli impatti più severi.



Il meccanismo di protezione dei consumatori scatterebbe se i prezzi al dettaglio dell’elettricità aumentassero oltre il 70% o superassero 2,5 volte la media degli ultimi cinque anni, oltrepassando i 180 euro per megawattora. Oggi il prezzo MIBEL si è attestato intorno ai 37,6 euro per MWh.



Se la soglia venisse raggiunta, ha spiegato il ministro Antonio Leitao Amaro, verrebbe dichiarata una crisi energetica, consentendo al governo di intervenire a sostegno di famiglie e imprese, con l’eccezione delle aziende molto grandi. Tra le misure possibili figurano il limite ai prezzi al dettaglio o la fissazione di tariffe inferiori ai costi di produzione. I costi iniziali sarebbero coperti dallo Stato e recuperati in seguito.



Il piano prevede anche obblighi di risparmio energetico: i consumi domestici dovrebbero essere ridotti all’80% rispetto all’anno precedente, mentre le imprese dovrebbero scendere al 70%.



Intanto, il Brent ha superato i 110 dollari al barile dopo gli attacchi missilistici iraniani contro infrastrutture energetiche in Qatar, Arabia Saudita e Kuwait, mentre i prezzi del gas europeo hanno toccato i massimi degli ultimi tre anni. Il Portogallo, meno dipendente dal gas rispetto ad altri Paesi europei, conta sulla sua forte componente rinnovabile per mantenere la stabilità del sistema.

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