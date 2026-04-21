Caltagirone Editore, ok assemblea a bilancio 2025 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti della Caltagirone Editore , riunitasi oggi a Roma, sotto la presidenza di Azzurra Caltagirone, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 chiuso con un Utile del conto economico complessivo a 163,1 milioni di euro (95,8 milioni di euro nel 2024) e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un dividendo per l’esercizio 2025 pari a 0,04 euro per azione (invariato).



Il pagamento avverrà a partire dal 20 maggio, con data 18 maggio 2026 per lo stacco della cedola n.18 e con record date alla data del 19 maggio.



L’Assemblea ha invece respinto la proposta di alcuni soci di minoranza di distribuzione di un dividendo corrispondente a 0,15 euro per azione.



L'Assemblea ha, inoltre, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione. L’Assemblea ha infine respinto la proposta di alcuni Soci di minoranza di assegnazione parziale ai Soci delle azioni in portafoglio tramite erogazione di un dividendo straordinario di 1,00 euro per azione.



(Foto: Pexels / Pixabay)

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