ASTM, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 1,16 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di ASTM, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di 1,16 euro per ciascuna delle 65.005.975 azioni aventi diritto agli utili, per un ammontare complessivo pari a 75,4 milioni di euro con pagamento a decorrere dal 1° luglio 2026. Il dividendo risulta composto come segue: 0,38 euro a titolo di distribuzione dell'utile di esercizio 2025 e 0,78 euro a titolo di parziale distribuzione di riserve disponibili.



I soci hanno, inoltre, deliberato di nominare Marcello Gavio e Luca Bettonte amministratori. Entrambi, già cooptati in consiglio lo scorso 11 marzo, resteranno in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026



L'assemblea dei soci ha, infine, nominato i nuovi membri del Collegio Sindacale della società che rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028. Il nuovo Collegio risulta così composto: Massimo Trotter, Presidente; Piera Braja, sindaco effettivo; Pellegrino Libroia, sindaco effettivo; Andrea Bonelli, sindaco supplente; Marco Franchi, sindaco supplente.

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