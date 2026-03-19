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/ Si muove in ribasso Siemens Energy a Francoforte
Si muove in ribasso Siemens Energy a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 09.50
Ribasso per il
leader delle energie rinnovabili
, che passa di mano in perdita del 4,83%.
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