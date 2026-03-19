Milano 11:35
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Dow Jones 18-mar
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Si muove in ribasso Siemens Energy a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Siemens Energy a Francoforte
Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano in perdita del 4,83%.
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