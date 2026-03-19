USA, il Leading Economic Index rallenta ancora: consumatori e permessi edilizi pesano sull’indicatore

(Teleborsa) - Frena anche a gennaio il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 97,5 punti in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,2% e in linea con le attese degli analisti.



La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,3% a 115,3 punti, mentre la componente sulle aspettative future è salita dello 0,3% a 120 punti.



"Il Leading Economic Index degli Stati Uniti ha registrato un ulteriore calo a gennaio". La flessione, spiega Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager dei Business Cycle Indicators presso The Conference Board, "riflette soprattutto il peggioramento delle aspettative dei consumatori e l’indebolimento dei permessi di costruzione".



"Nonostante il quadro complessivo continui a segnalare venti contrari per l’attività economica, sottolinea, negli ultimi tre mesi (novembre 2025–gennaio 2026) sette dei dieci componenti dell’indice hanno mostrato un miglioramento su base semestrale, indicando una resilienza più ampia del previsto. Poiché i dati più recenti non incorporano ancora gli effetti del conflitto in Iran, The Conference Board ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL per il 2026, portandole al 2,0% annuo, leggermente inferiori rispetto al ritmo del 2025".



(Foto: Julien Gaud / Unsplash)

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