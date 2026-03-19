Milano 16:44
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Dow Jones 16:44
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Londra 16:44
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USA, Vendite ingrosso (MoM) in gennaio

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USA, Vendite ingrosso (MoM) in gennaio
USA, Vendite ingrosso in gennaio su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1,3%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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