Milano 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 19-mar
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Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,07%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.006,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,07%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,07%, a quota 4.006,55 in apertura.
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